1935?1938 БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И стал народ врагом народа, И он один народом стал. А. Твардовский. В каждом веке есть свое средневековье. Ежи Лещ. НАСЛАЖДЕНИЕ МУЖЧИНЫ На одной из вечеринок во второй половине 30-х годов Сталин задал тему для беседы: каково наивысшее наслаждение для