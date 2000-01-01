Черная книга коммунизмаБартошек Карел
Похожие главы из других книг
1936-1938 – «Московские процессы»
1936-1938 – «Московские процессы» Так за границей стали называть несколько открытых, тщательно подготовленных, отрежиссированных (и, как считают некоторые историки, даже отрепетированных) судебных процессов. По форме это были публичные суды над реальными и вымышленными
Большой террор
БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И АРЕСТ 1938
БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И АРЕСТ 1938 1938 год начинался для Гумилева удачно. Ему даже предложили напечататься в журнале студенческого научного общества. Террор как будто обходил его стороной. Но в ночь с 10 на 11 марта 1938-го за Гумилевым пришли. Утром 11 марта Орест Высотский, который
В годы террора (1936—1938)
В годы террора (1936—1938) «Великий террор» второй половины 30-х годов с особой жестокостью обрушился на военные кадры Советского государства. Без преувеличения можно сказать, что основная и, как правило, лучшая часть руководящих кадров Красной армии и Военно-морского флота
1935―1938 БОЛЬШОЙ ТЕРРОР
1935?1938 БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И стал народ врагом народа, И он один народом стал. А. Твардовский. В каждом веке есть свое средневековье. Ежи Лещ. НАСЛАЖДЕНИЕ МУЖЧИНЫ На одной из вечеринок во второй половине 30-х годов Сталин задал тему для беседы: каково наивысшее наслаждение для
«Северокавказцы» в 1936–1938 гг.
«Северокавказцы» в 1936–1938 гг. В августе 1936 г. Сталин разочаровался в Ягоде и назначил новым наркомом Ежова. Одним из его ближайших помощников стал старый друг Евдокимова — Фриновский: «Вскоре после вступления в должность заместителя наркома ЕЖОВ начал меня приближать к
Большой террор
Большой террор В общем, авторов обращения понять можно. Старые товарищи с мятежниками не шутили. Уже 31 августа 1924 года ЧК Грузинской ССР объявила о расстреле 44 активистов заговора, в том числе 17 князей и 18 боевиков Какуцы, взятых в плен около Приюта. В сообщении прямо
Большой террор
Большой террор Индустриализация и коллективизация сопровождались дальнейшим сосредоточением власти в руках Москвы. Для Украины это означало окончательное крушение надежд, иллюзий и некоторых реальных достижений, принесенных многообещающими 1920-ми. Систематически
Большой террор
Большой террор Внутрипартийное примирение закончилось 1 декабря 1934 г., когда в коридоре Смольного террористом был убит лидер ленинградских коммунистов, член Политбюро и друг Сталина – С.М. Киров. Это убийство было использовано генеральным секретарем для раскручивания
Глава 5 ТЕРРОР И «УМИРОТВОРЕНИЕ». 1935–1936 гг
Глава 5 ТЕРРОР И «УМИРОТВОРЕНИЕ». 1935–1936 гг Независимо от того, был Сталин причастен к убийству Кирова или нет, он в полной мере использовал это событие для достижения собственных целей, прежде всего как повод для окончательной расправы с бывшими политическими
Глава 6 СТАЛИН И «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР». 1937–1938 гг
Глава 6 СТАЛИН И «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР». 1937–1938 гг Истории «большого террора» — массовых репрессий, охвативших все слои советского общества в 1937–1938 гг., посвящена огромная литература. Уже длительное время годы вокруг этой проблемы продолжается дискуссия, имеющая
Большой террор
Большой террор Механизм Большого террора (1937–1938 гг.) до сих пор не совсем ясен. Террор затронул всех — высших чиновников и рабочих, маршалов и рядовых, академиков и неграмотных. Непосредственной «массовой» лабораторией, где были выработаны его практические формы, стал
Большой террор
Большой террор В январе 1933 года на пленуме ЦК ВКП(б) Сталин объявил, что «отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов». Одной из задач второго
Большой террор
Большой террор В январе 1933 года на пленуме ЦК РКП(б) Сталин объявил, что «отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов». Одной из задач второго
10 Большой террор (1936–1938)
2. «Большой террор»